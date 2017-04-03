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Галерея: паром Piret прибыл в Таллинн

Rus.Postimees.ee
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Паром Piret, стартовавший в субботу с польского судостроительного завода Remontowa, сегодня утром прибыл в Старый порт Таллинна. Там он стоит рядом с прибывшим вчера в Эстонию судном Tiiu.

В Таллинне Piret подготовят к работе на линии. Судно приступит к обслуживанию пассажиров на линии Виртсу-Куйвасту во второй половине апреля.

Длина парома Piret составляет 114 метров, он вмещает 150 легковых автомобилей или 12 грузовиков. На пароме будет находиться спасательное снаряжение на 700 пассажиров, на двух палубах есть сидячие места для 500 пассажиров.

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