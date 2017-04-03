Выбран лучший продукт Эстонии

На завершившемся первом этапе конкурса «Лучший продукт Эстонии 2017» серебряный знак в категории рыбных изделий получила очищенная жареная килька Briis в соусе кимчи.

«Нам особо приятно, что награды удостоен традиционный, любимый всеми продукт — выловленная в эстонских водах килька», - говорит руководитель по маркетингу Briis Кая Воолас.

Ранее изделия из кильки Briis уже неоднократно отмечались наградами в Эстонии и за рубежом - завоевывали золотые и серебряные медали на крупнейшей продуктовой выставке в Москве „Продэкспо“, четырежды были удостоены почетного знака «Признанный эстонский вкус» и «Лучший эстонский рыбный продукт», а также становилась финалистом престижного конкурса пищевых продуктов в Брюсселе.