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Выбран лучший продукт Эстонии

Rus.Postimees.ee
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Килька. | ФОТО: Henn Soodla / Pärnu Postimees

По результатам конкурса лучшим рыбным изделием Эстонии была признана очищенная жареная килька Briis в соусе кимчи.

На завершившемся первом этапе конкурса «Лучший продукт Эстонии 2017» серебряный знак в категории рыбных изделий получила очищенная жареная килька Briis в соусе кимчи.

«Нам особо приятно, что награды удостоен традиционный, любимый всеми продукт — выловленная в эстонских водах килька», - говорит руководитель по маркетингу Briis Кая Воолас.

Ранее изделия из кильки Briis уже неоднократно отмечались наградами в Эстонии и за рубежом - завоевывали золотые и серебряные медали на крупнейшей продуктовой выставке в Москве „Продэкспо“, четырежды были удостоены почетного знака «Признанный эстонский вкус» и «Лучший эстонский рыбный продукт», а также становилась финалистом престижного конкурса пищевых продуктов в Брюсселе.

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