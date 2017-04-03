Эксперты оценили перспективы протестных акций и назвали ошибки Кремля

Антикоррупционные протесты, которые прошли 26 марта во многих городах России, могут объединить разные социальные группы населения, например школьников и дальнобойщиков, после чего их может "присвоить" одна, наиболее радикальная сила - например, Алексей Навальный, который в декабре прошлого года заявил, что намерен баллотироваться в президенты в 2018 году, или какая-то новая фигура, считают авторы доклада "Минченко Консалтинг", на который ссылается РБК.
Пока объединения разных сил в протестах против коррупции не произошло - у студентов и дальнобойщиков разные требования, но вполне вероятно, что смычка между ними произойдет в будущем, полагают эксперты, сообщает Newsru.com.
Серьезной угрозы для власти в России антикоррупционные протесты, по мнению экспертов, пока не несут. Прошедшие акции хоть и были массовыми, но по численности не сопоставимы с выступлениями на Болотной в 2011 году.
В будущем все будет зависеть от действий власти: "Если она будет решать проблемы - то вряд ли кто-то объединится, если же нет - то любая стачка возможна", - заявил журналистам президент Центра политических технологий Игорь Бунин.
Риски после протестов политологи предлагают условно поделить на две категории. "Первая связана с растерянностью власти: многие были убеждены, что все протесты уже кончились и больше их не будет. Второй риск - более масштабный, это появление среди молодежи такой тревоги, что они не только родились при Путине, но и умрут при Путине", - рассказал политолог Михаил Виноградов.
Авторы доклада также отмечают, что власти неправильно отреагировали как на расследование Фонда борьбы с коррупцией Навального "Он вам не Димон", посвященное "тайной империи" премьер-министра Дмитрия Медведева, так и на последовавшие за ним протесты.
В целом политологи делают вывод, что власть проигнорировала акции 26 марта. В то же время парламентская оппозиция предположила, что "протестный потенциал выльется в периодические выступления подобного рода".