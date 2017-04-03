Эксперты оценили перспективы протестных акций и назвали ошибки Кремля

Пока объединения разных сил в протестах против коррупции не произошло - у студентов и дальнобойщиков разные требования, но вполне вероятно, что смычка между ними произойдет в будущем, полагают эксперты, сообщает Newsru.com.

Серьезной угрозы для власти в России антикоррупционные протесты, по мнению экспертов, пока не несут. Прошедшие акции хоть и были массовыми, но по численности не сопоставимы с выступлениями на Болотной в 2011 году.

В будущем все будет зависеть от действий власти: "Если она будет решать проблемы - то вряд ли кто-то объединится, если же нет - то любая стачка возможна", - заявил журналистам президент Центра политических технологий Игорь Бунин.

Риски после протестов политологи предлагают условно поделить на две категории. "Первая связана с растерянностью власти: многие были убеждены, что все протесты уже кончились и больше их не будет. Второй риск - более масштабный, это появление среди молодежи такой тревоги, что они не только родились при Путине, но и умрут при Путине", - рассказал политолог Михаил Виноградов.

Авторы доклада также отмечают, что власти неправильно отреагировали как на расследование Фонда борьбы с коррупцией Навального "Он вам не Димон", посвященное "тайной империи" премьер-министра Дмитрия Медведева, так и на последовавшие за ним протесты.

В целом политологи делают вывод, что власть проигнорировала акции 26 марта. В то же время парламентская оппозиция предположила, что "протестный потенциал выльется в периодические выступления подобного рода".