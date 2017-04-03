Латвия хотела допросить Трампа

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Neatkarīgā, в последних томах этого уже полностью закрытого дела содержится запрос о правовой помощи к США, пишет Rus.TVNET.

Так, латвийские следователи просили допросить гражданина США Дональда Трампа, чтобы выяснить, знаком ли он с политиком Айнаром Шлесерсом, где они встречались и так далее.

Запрос датирован 21 февраля 2014 года.