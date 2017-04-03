Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Латвия хотела допросить Трампа

1
Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Дональд Трамп. | ФОТО: Pablo Martinez Monsivais/AP/Scanpix

Латвийское Бюро по предотвращению коррупции и борьбе с ней (KNAB) хотело допросить действующего президента США Дональда Трампа в рамках так называемого дела олигархов.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Neatkarīgā, в последних томах этого уже полностью закрытого дела содержится запрос о правовой помощи к США, пишет Rus.TVNET.

Так, латвийские следователи просили допросить гражданина США Дональда Трампа, чтобы выяснить, знаком ли он с политиком Айнаром Шлесерсом, где они встречались и так далее.

Запрос датирован 21 февраля 2014 года.

Наверх