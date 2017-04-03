Какие продукты могут храниться и после истечения срока годности

Человечество постоянно придумывает все новые методы для продления срока употребления продуктов. Изобретаются новые способы хранения – вакуум, глубокая заморозка, придумываются эффективные консерванты, надолго сохраняющие приличный внешний вид и вкусовые свойства еды. Но некоторые продукты сами по себе могут храниться если не вечно, то, по крайней мере, несколько лет. Ими можно запастись впрок, не переживая о том, что они могут скоро испортиться.

Многие замечали, что маркировка на продуктах делится на kõlblk kuni (годен до) и parim enne (лучше употребить до).

«Если продукт попадает в категорию parim enne, это значит, что он в идеальной кондиции может находиться до истечения данного срока. После этого он может изменить свой цвет, вкус или консистенцию, – говорит руководитель проектов Продуктового банка Эстонии Мариэ Канарик. – Такие продукты можно употреблять и после истечения срока годности, они безопасны для здоровья, если хранились правильно».

А вот продукты с маркировкой kõlblk kuni – например, мясо, молочные продукты, торты – после истечения срока годности, как обращает внимание Мариэ Канарик, использовать нельзя.

Если продукты хранились правильно, в сухом месте, не была повреждена упаковка, нет неприятного запаха и визуально понятно, что продукт не испортился, то, по словам специалиста Продуктового банка, перечисленные ниже продукты можно употреблять.

Мед

Хранить мед необходимо в темной месте, вдали от солнечных лучей. При этом употреблять его можно и после истечения номинального срока годности. С медом ничего не происходит, даже если хранить его несколько лет. Главное условие – герметичная упаковка. При покупке предпочтение стоит отдать меду в стекле, а не в пластике, так как последний способен отдавать меду вредные испарения.

Рис

Рис хранится очень долго. Коричневый может стать прогорклым через полгода-год, однако срок годности шлифованного риса больше – до 30 лет, важно лишь соблюдать температуру не выше 18 градусов Цельсия и избегать влажности. А чтобы защитить рис от жучков, можно положить в тару несколько зубчиков чеснока, лаврового листа, жгучего перца, сухую цедру лимона или каштан.

Сушеные бобы, фасоль

Долго хранящиеся бобы и фасоль развариваются дольше, но при этом сохраняют свой вкус. В сухом виде в прохладном и сухом месте хранить их можно до пяти-шести лет, важно только проверять, чтобы не завелись жучки.

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