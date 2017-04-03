"На острие": надо ли рассказывать второклассникам о депортациях?

Не все довольны тем, как эстонским и русским школьникам преподают историю. Какими должны быть школьные учебники, с какого возраста необходимо рассказывать детям о депортациях и надо ли делать акцент на национальную принадлежность тех, кто депортировал, и тех, кто от этого пострадал?