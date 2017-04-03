"На острие": надо ли рассказывать второклассникам о депортациях?
3 апреля 2017 г., 11:06
Не все довольны тем, как эстонским и русским школьникам преподают историю. Какими должны быть школьные учебники, с какого возраста необходимо рассказывать детям о депортациях и надо ли делать акцент на национальную принадлежность тех, кто депортировал, и тех, кто от этого пострадал?
Об этом в следующем выпуске программы "На острие" телеканала ETV+ ведущая Олеся Лагашина поговорит с главным специалистом фонда Innove Эйнаром Вяря.
Цикл передач "На острие" является специальным проектом, подготовленным телеканалом ETV+ в сотрудничестве с Rus.Postimees. Дополнительная информация о проекте, а также описание передач находятся по адресу etvpluss.err.ee.