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"На острие": надо ли рассказывать второклассникам о депортациях?

Rus.Postimees.ee
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Эйнар Вяря | ФОТО: Тайро Луттер

Не все довольны тем, как эстонским и русским школьникам преподают историю. Какими должны быть школьные учебники, с какого возраста необходимо рассказывать детям о депортациях и надо ли делать акцент на национальную принадлежность тех, кто депортировал, и тех, кто от этого пострадал?

Об этом в следующем выпуске программы "На острие" телеканала ETV+ ведущая Олеся Лагашина поговорит с главным специалистом фонда Innove Эйнаром Вяря.

Цикл передач "На острие" является специальным проектом, подготовленным телеканалом ETV+ в сотрудничестве с Rus.Postimees. Дополнительная информация о проекте, а также описание передач находятся по адресу etvpluss.err.ee.

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