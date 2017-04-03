Эхо указов Трампа: наплыв мигрантов из США в Канаду бьет рекорды (галерея)

Она не единственная, кто обратил внимание на проблему: гражданское общество весьма неоднозначно восприняло последние статистические данные Канадской пограничной службы, свидетельствующие о небывалом наплыве мигрантов из Мексики, сообщает ТАСС.

Тема роста потока нелегалов, пересекающих американо-канадскую границу, стала выходить в топы канадского медиапространства на прошлой неделе после публикации данных от пограничной службы.

По информации стражей рубежей с 1 января по 9 марта 2017 года было задержано ровно 444 гражданина Мексики, а за весь 2016 год – всего 410. Даже если представить, что динамика текущего года останется неизменной (а она, по мнению Ремпель, изменится), можно говорить о более чем троекратном увеличении потока мигрантов. И это только из Мексики.

Конечно же, по сравнению с аналогичной статистикой по США, откуда, по данным Министерства внутренних дел Мексики, было возвращено на родину почти 220 тысяч нелегальных мигрантов, поток в Канаду кажется крохотным. Но при этом население страны кленового листа почти в десять раз меньше американского.

Как сообщал в феврале телеканал CTV, наиболее популярным среди нелегалов является маршрут из штата Миннесота в центральную канадскую провинцию Манитоба.

Попав туда, мигранты направляются в Эмерсон, где получают пищу, денежные средства и даже юридическую помощь от некоторых местных жителей и промигрантских организаций. Такое положение дел явно не устраивает жителей приграничного городка с населением, не превышающим 1000 человек. "Они (мигранты) громко стучали в дверь, затем трезвонили в дверной звонок. Это было страшно," - сказала жительница Эмерсона Джейми Френч агентству Reuters.

Небывалый наплыв мигрантов в Канаду – результат совпадения трех политических решений, принятых в США, Канаде и Мексике. Во-первых, 28 июня 2016 года в Оттаве на встрече канадского премьер-министра Джастина Трюдо и мексиканского президента Энрике Пенья Ньето было подписано соглашение об отмене визового режима: визы для мексиканцев были отменены впервые с 2009 года. А до этого их пришлось ввести как раз по причине растущего потока мигрантов.

Во-вторых, до сих пор действует американо-канадское соглашение 2004 года, по которому мигранты могут просить убежище только в первой стране, в которую они попадут, а погранслужбы – депортировать тех, кто пытает нарушить правило.

Наконец, в-третьих, новая политика президента США Дональда Трампа в отношении нелегалов не на шутку напугала последних, подстегнув многих к путешествию на север. Но, пожалуй, самым интересным в данном случае является тот факт, что когда Трамп начал подписывать исполнительные указы, ужесточающие миграционную политику страны, Канада отреагировала весьма либерально. Впрочем, такая реакция уже начала оказывать давление на рейтинг популярности Трюдо.

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