В Таллиннском аэропорту стали использовать сканеры тела

Об этом BNS сообщила пресс-служба столичного аэропорта, отметив, что сканер тела помогает обнаружить запрещенные к провозу на самолете предметы, которые могут быть спрятаны под одеждой или в полостях тела.

Как пояснил руководитель службы безопасности аэропорта Тарви Пихлакас, проверка с помощью сканера тела является для пассажиров добровольной процедурой. «Обычные пассажиры по-прежнему будут проходить во время предполетной проверки через рамку металлодетектора, однако вместо ручной проверки пассажир может пройти дополнительный осмотр с помощью сканера тела без физического контакта», - сказал Пихлакас.

Приобретенный в рамках международного тендера за 246 000 евро у фирмы L3 Communications сканер тела Provision2 полностью обеспечивает приватность пассажиров, поскольку на экране не отображаются ни одежда обследуемого человека, ни его тело.

«Сотрудник службы безопасности видит на экране только обобщенное изображение человека, напоминающее манекен и нейтральное в гендерном отношении. Так что не стоит опасаться, что в процессе сканирования что-то будет видно неуместное или личное», - заверил Пихлакас.

Аппарат Provision 2 для просмотра применяет не рентгеновские лучи, а работающие на безопасной для человеческого организма частоте радиоволны, поэтому данная процедура полностью безвредна для пассажиров.

На имплантированные протезы сканер тела не реагирует, поэтому проверка пассажиров с такими протезами с его помощью является лучшим способом проверки. Пассажиров с инсулиновыми насосами по-прежнему будут проверять ручным способом, без сканера.

Сканер тела не сохраняет, не копирует и не распечатывает со своего экрана изображения, они сохраняются на дисплее только до окончания осмотра. После завершения процедуры изображения сразу же стираются.

Пассажиры имеют право отказаться проходить проверку через сканер, в этом случае сотрудники службы безопасности осмотрят его обычным способом.