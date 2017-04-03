Кости, захороненные в общей могиле, скрывали зверства прежних времен

В начале прошлой недели технику кабинета археологии Тартуского университета, специализирующемуся на исследовании костей Мартину Мальве позвонили из Юго-Восточной Эстонии: срочно выезжайте на место, расчищая площадь под постройку дома в Ватселийнаском епископском городке, нашли огромное количество человеческих костей.

Мартин Мальве уточнил, что уже давно известно, что рядом с ватсейлинаский епископским городком со стародавних времен (с середины 16 века по начало 18 века) или даже с более раннего периода, располагалось деревенское кладбище. Однако построить гостиницу для паломников планируют за старой таверной, до которой, как считают специалисты, кладбище не доходило.

Шесть жертв

Работы по очистке территории только начались, как уже на глубине в полметра показались человеческие кости. Прибывшие на место университетские ученые начали их очищать и выяснять, как давно было сделано это захоронение.

Очень скоро стало ясно, что на этом месте когда-то находилась общая могила: на месте были обнаружен останки, которые могли принадлежать шестерым людям, а по расположению костей можно предположить, что трупы скинули в яму одновременно и весьма небрежно.

На черепах видны следы порезов и ударов, что позволяет предположить, что люди погибли в ходе какой-то битвы.

Мартин Мальве говорит, что в Эстонии такие общие могилы археологически раскапывались всего два раза: под Тарту в Вейбри, на месте захоронения 13 века, и под бастионом Триумф в Нарве, где находилось общее солдатское захоронение, относящееся либо к концу средних веков, либо началу наших времен.

Он добавил, что нынешняя находка в этом смысле очень чрезвычайная, поскольку военных могил того периода находили не очень много и в остальной Европе.

В общей могиле покоились кости четверых мужчин, одной женщины и одного подростка (пол которого определить не удалось). Найдены и три предмета: рядом с одним мужчиной лежал нож, а рядом с женщиной – серьга и кольцо.

На основании этих находок археологи Хейки Валк и Андрес Тваури предположили, что эти люди погибли в 16 или 17 веках, то есть во времена Ливонской войны (1558-1583) или во времена Шведско-Русской войны (1656-1658).

«В Ватселийне находился приграничный город, и всевозможных сражений в разные времена тут было много, - объяснил Мальве. – Но поскольку в тот период боевые действия велись с десятилетним перерывом, по имеющимся сегодня данным, трудно определить, о каком именно сражении идет речь. Если получится исследовать кости радиоуглеродным методом, то возможно, появится шанс это выяснить».

Невероятная жестокость

Обнаруженные на черепах повреждения говорят о чрезмерной брутальности убийц. Например, одного мужчину четыре раза ударили саблей по затылку, а пятым ударом отрубили несчастному ухо.

Другой мужчина явно получил удар топором, который разрубил череп напополам. Брошенная в могилу женщина получила сильный удар в лобную кость, да так, что ей срубили бровь. Видимых повреждений не было только у первого, брошенного в могилу человека. Мартин Мальве отметил, что он исследовал когда-то скелеты, найденные в Таллинне, но у тамошних погибших и близко не было таких повреждений, как у тех, которых нашли в Ватселийна.

Строительство дома для паломников сейчас приостановлено, поскольку зону под домом нужно проверить археологам.

Будет ли найдена еще какая-то общая могила, Мартин Мальве предположить не смог, но захоронений с деревенского кладбища там еще много: «Видно, что аккуратных могил там не меньше двух десятков».