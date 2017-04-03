С сегодняшнего дня на загородных шоссе изменится максимально разрешенная скорость движения

В этом году максимально разрешенная скорость движения в 110 км/ч будет действовать на 128 км загородных дорог, а со скоростью 100 км/ч можно будет ехать по трем километрам шоссе.

Как и в прежние годы максимально разрешенная скорость движения в 110 км/ч будет действовать лишь на четырехполосных участках загородных шоссе.

По словам руководителя отдела дорожной безопасности Департамента шоссейных дорог Эрика Эрнитса, возможность ехать быстрее на участках с четырьмя полосами движения — это всего лишь возможность, а не обязанность.

«Если водитель видит, что дорожные условия не позволяют ехать 110 км/ч, он должен снизить скорость. Более того — на дворе апрель, поэтому по ночам и в утренние часы на дорогах может быть скользко», - скзаал Эрнитс.

Максимальная скорость движения будет увеличена на шоссе Таллинн — Нарва (на пяти участках дороги Таллинн — Ааспере), на дорожной развязке Хальяла (100 км/ч), а также отрезке Кохтла-Ярве — Йыхви (110 км/ч).

На шоссе Таллинн — Тарту максимально разрешенная скорость движения будет увеличена с 90 до 110 км/ч на двух участках между Таллинном и Козе (110 км/ч), в Мяо (110 км/ч) и на отрезке между Тарту и Юленурме (100 км/ч).

На шоссе Таллинн — Пярну максимально разрешенная скорость движения в 110 км/ч будет действовать на двух участках между Таллинном и Ээсмяэ, а также на участке Таллиннской окружной дороги между Юри и Луйге.

На всех остальных загородных шоссе максимально разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч.