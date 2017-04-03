Вопрос читателя: что делать, если я ушла в декрет, а вместо меня взяли работника на постоянный договор?

Отвечает юрист-консультант Трудовой инспекции Греэте Каар:

“По Закону о трудовом договоре на период замены временно отсутствующего работника оформляется срочный трудовой договор. Например, заключение срочного трудового договора оправданно в случае замены работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком.

Срочный трудовой договор заканчивается с наступлением срока. В данном случае этот срок должен быть привязан к возвращению работника, находящегося в декрете. Когда замещаемый работник возвращается на работу из декрета, трудовой договор с работником, взятым вместо него, заканчивается автоматически.

Работник, возвращающийся на работу из декрета, имеет право на условия, согласно договору, то есть он выполняет те же трудовые обязанности, которые были у него до отпуска по беременности и уходу за ребенком, получает ту же зарплату и т.д. Если условия труда улучшились, работник, возвращающийся из декрета, имеет право на улучшение трудовых условий (например, в случае общего повышения зарплат необходимо повысить ее и работнику, возвращающемуся из декрета: на тех же основаниях, на которых она была поднята другим работникам во время его нахождения в отпуске по уходу за ребенком).

Если же с человеком, замещающим работника, находящегося в декрете, заключен бессрочный трудовой договор, работодатель не может прекратить трудовой договор по той причине, что находящийся в декрете работник возвращается на работу. Работодатель может расторгнуть бессрочный трудовой договор только в чрезвычайном порядке – по причине, связанной с самим работником, или по экономическим причинам.

В этом случае возникает ситуация, при которой работодатель на одну и ту же ставку нанял двух работников с бессрочным трудовым договором. Если работодатель уверен, что может дать работу обоим работникам на условиях, указанных в трудовом договоре, нанимать на одну должность двух работников с бессрочным трудовым договором не запрещено. Если позднее выяснится, что он не может предложить работу обоим работникам, одного из них ему придется сократить.

Если работник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, возвращается на работу до того, как ребенку исполнится три года, он имеет преимущественное право остаться на работе, поскольку работодатель не может сократить работника, воспитывающего маленького ребенка. Если ни один из работников не воспитывает маленького ребенка, работодатель может выбирать, кого из них сократить. Работники равны перед законом и в том случае, если оба воспитывают ребенка младше трех лет.

Таким образом, корректно заключать с заместителем срочный трудовой договор, срок которого зависит от возвращения работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком. Если работодатель заключил бессрочный договор с обоими работникам, а затем выяснится, что он не может предоставить работу двум работникам на тех же условиях, речь идет о злонамеренном поведении. В таком случае работодателю может грозить трудовой спор, возможной причиной которого может быть дискриминация”.