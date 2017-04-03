Роджер Федерер обыграл Рафаэля Надаля в финале турнира в Майами

В финале престижных соревнований 35-летний ветеран со счетом 6:3, 6:4 одолел одного из своих самых принципиальных соперников - 30-летнего испанца Рафаэля Надаля. Встреча продолжалась один час и 35 минут, сообщает newsru.com.

Федерер и Надаль встретились в 37-й раз в карьере и в третий раз в нынешнем году. Счет в их личном противостоянии стал 23:13 в пользу испанца.

В последний раз Надаль побеждал швейцарца в январе 2014 года в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. С тех пор соперники провели четыре встречи, в которых Федерер неизменно брал верх.

В этом году Роджер заставлял капитулировать своего оппонента в финале Australian Open и на стадии 1/16 финала соревнований в Индиан-Уэллсе.

Для Федерера это 91-й трофей в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде и третий в сезоне. В Майами швейцарец заработал 1,2 миллиона долларов призовых и 1000 рейтинговых очков, позволивших ему переместиться с шестой на четвертую строчку в мировой табели о рангах.