Охранники задержали в Таллинне не стоявшего на ногах водителя с заплетающимся языком

Охранники сообщили информацию о подозрительном водителе полиции и стали его преследовать. Перед железнодорожным переездом водитель Audi врезался в ехавший впереди него автомобиль Mazda, не успев отреагировать на запрещающий сигнал светофора, сообщил руководитель отдела коммуникации G4S Реймо Рая.

«Когда мы подошли к машине, то выяснили, что водитель пьян, от него несло алкоголем, он не стоял на ногах и у него заплетался язык», - рассказала один из охранников. В итоге охранники задержали водителя и удерживали его до прибытия полиции.