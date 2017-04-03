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Охранники задержали в Таллинне не стоявшего на ногах водителя с заплетающимся языком

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Kollaaž Laura Kangur / Foto Urmas Luik, Ants Liigus

26 марта в Таллинне около шести часов вечера охранники G4S задержали на улице Ярвевана водителя автомобиля Audi, который совершал на дороге странные маневры и постоянно перестраивался из одного ряда в другой.

Охранники сообщили информацию о подозрительном водителе полиции и стали его преследовать. Перед железнодорожным переездом водитель Audi врезался в ехавший впереди него автомобиль Mazda, не успев отреагировать на запрещающий сигнал светофора, сообщил руководитель отдела коммуникации G4S Реймо Рая.

«Когда мы подошли к машине, то выяснили, что водитель пьян, от него несло алкоголем, он не стоял на ногах и у него заплетался язык», - рассказала один из охранников. В итоге охранники задержали водителя и удерживали его до прибытия полиции.

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