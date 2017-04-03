Шахтеры скоро смогут пользоваться мобильными телефонами под землей

Появление мобильной связи в шахте Estonia подготавливалось уже года два. Потребность в этом стала явной и после нескольких тяжких несчастных случаев. Одновременно наличие мобильной связи позволит лучше организовать работу под землей.

Победившая в гостендере дочерняя фирма концерна Eesti Energia - Enefit Solutions - приступила к прокладке 45-километрового оптического кабеля. Далее Ericsson Eesti установит сеть антенн, а Telia Eesti - опорные станции. В конце марта был объявлен также тендер на установку пунктов питания для оборудования связи.

Председатель правления Enefit Kaevandused Ахти Пуур надеется, что во второй половине лета уникальная подземная мобильная связь уже заработает. Сейчас под землей имеется аналоговая телефонная связь - аппараты установлены через определенные дистанции в рабочих зонах.

По словам Пуура, мобильная связь в шахте Estonia будет распространяться всюду, где ведутся разработки. «Это позволит быстрее реагировать на возможные несчастные случаи, а также позиционировать людей. Но одновременно мы видим возможность повысить эффективность рабочих процессов», - сказал он.

Руководитель шахты, например, отметил, что сейчас даже под землей используются все более новые и «умные» технические средства. Но поскольку онлайн-связь с ними отсутствует, то данные выносят на поверхность, а затем уже вводят. Летом большинство технологических процессов должны уже в реальном времени отслеживаться и управляться. Это касается информации о ходе и объемах работ, состоянии подземных складов, потенциальных сбоях и местонахождении персонала и техники. «Благодаря этому мы должны высвободить значительное количество времени и улучшить управление имуществом», - сказал Пуур.

Важно и то, что по мобильной связи распоряжения будут передаваться работающим под землей шахтерам быстрее. Если до сих пор шахтеры, спустившись в шахту, в рабочее время становились труднодосягаемыми и для своих близких, то впредь можно будет позвонить им так же, как и людям, работающим на земле. «Это тоже важно. Но в то же время надо учитывать, что при работе с шахтным оборудованием внимание должно быть так же сфокусировано, как у водителя в обычном потоке движения, когда одновременно нельзя говорить по телефону», - отметил Пуур.

Руководитель радиосетей и трансляции компании Telia Eesti Эрмо Полма подтвердил, что создаваемое для шахты решение мобильной связи является уникальным проектом в масштабе всей Эстонии. «Тестирования мы начали в 2015 году, и результаты оказались настолько хорошими, что позволяют сегодня построить систему, которая охватит всю зону шахты. В дополнение к речевой связи и обмену данными разработано решение очень важного с точки зрения безопасности позиционирования работников и механизмов», — заверил Полма.

Стоимость проекта составила в итоге около 150 тысяч евро. Чтобы подземная связь была обеспечена в любой момент, в шахте сохранят также много лет используемую аналоговую телефонную связь.