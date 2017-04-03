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Видео: Александр Овечкин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ

Sports.ee
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Александр Овечкин. | ФОТО: STEPHEN DUNN/AFP

Российский хоккеист Александр Овечкин спровоцировал массовую драку в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами "Вашингтон Кэпиталз" и "Коламбус Блю Джекетс" (3:2).

В начале третьего периода при счете 3:1 в пользу "Вашингтона" Овечкин жестким силовым приемом припечатал к борту лучшего защитника-новичка лиги Зака Веренски из "Коламбуса". Тот получил травму и не смог продолжить матч, пишет newsru.com.

После этого началась драка, во время которой форвард обменялся ударами с Джошем Андерсеном и разбил сопернику нос. Отправляясь на скамейку штрафников, Овечкин сделал несколько жестов в сторону Андерсона.

Поведение россиянина рассмотрит специальная комиссия НХЛ. Ему грозит штраф и дисциплинарные санкции.

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