Видео: Александр Овечкин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ
3 апреля 2017 г., 11:59
Российский хоккеист Александр Овечкин спровоцировал массовую драку в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами "Вашингтон Кэпиталз" и "Коламбус Блю Джекетс" (3:2).
В начале третьего периода при счете 3:1 в пользу "Вашингтона" Овечкин жестким силовым приемом припечатал к борту лучшего защитника-новичка лиги Зака Веренски из "Коламбуса". Тот получил травму и не смог продолжить матч, пишет newsru.com.
После этого началась драка, во время которой форвард обменялся ударами с Джошем Андерсеном и разбил сопернику нос. Отправляясь на скамейку штрафников, Овечкин сделал несколько жестов в сторону Андерсона.
Поведение россиянина рассмотрит специальная комиссия НХЛ. Ему грозит штраф и дисциплинарные санкции.