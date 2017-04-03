Очевидцы рассказали о жутком зрелище на месте смертельного ДТП в Швеции

«Это должна была быть веселая поездка, которая осталась бы в памяти на долгое время», - рассказал Фредрик Альмквист, чья дочь выжила в аварии. Автобус, который вез детей на горнолыжный курорт, попал в аварию в воскресенье утром около шведского города Харьедалена.

В автобусе были 59 человек, среди которых 52 школьника, шесть взрослых и водитель. Автобус вылетел с трассы и перевернулся. В результате ДТП пострадали 30 человек, а погибли трое. К моменту ДТП водитель проехал около 600 километров. В момент аварии большинство детей спали, пишет The Local.

Первым, кто прибыл на место происшествия, был спасатель Гермунд Кристенсен. Мужчина рассказал, что много раз выезжал на вызовы, но никогда не видел такой жуткой картины. «Это словно было место боевых действий», - отметил он.

Автобус лежал в канаве, стекла разбиты, дети пытались вытащить из-под обломков своих сверстников. Многие были в шоке, кричали и плакали. На снегу были видны следы крови.

По словам старшего полицейского Эрика Сиденвалла, который также прибыл на место ДТП одним из первых, на месте работали 29 спасателей. Пострадавших, которые находились в самом тяжелом состоянии, госпитализировали на вертолете.

Он отмечает, что авария оставила отпечаток на каждом. «Все в том или ином смысле пострадали», - отметил полицейский.