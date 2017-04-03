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Самые загруженные улицы Таллинна ждет ремонт

Rus.Postimees.ee
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Дорожный ремонт в Таллинне. | ФОТО: Andres Haabu

Таллиннский коммунальный департамент на этой неделе будет проводить дорожные работы на улицах с повышенной загрузкой, по которым ходит и общественный транспорт.

Согласно планам, ремонтные бригады Tallinna Teede AS выйдут на этой неделе на Лаагна-теэ, Кадака-теэ, Таммссаре-теэ, Сыпрузе пуйестеэ, Нарвское шоссе, Пирита-теэ, улицу Ууслинна, Вана-Куули, Ретке-теэ и Эхитаяте-теэ. Ремонт обочин запланирован на улице Панеэли и Петербури-теэ от улицы Бетоони до границы города, сообщает пресс-служба Таллинна.

Также продолжится ликвидация опасных выбоин по заявлениям надзора и информации заказчика. В Старом городе будет отремонтирована брусчатка на улицах Люхике ялг и Нунне.

В таллиннском бюджете в этом году запланировано на ремонт дорог 8,1 миллиона евро, из которых в первом квартале на зимние ремонтные работы было потрачено 1,4 миллиона евро.

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