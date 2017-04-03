Сын Пескова получил на 13-летие торт с "Гелендвагеном" и мигалками

Его мать Екатерина, бывшая супруга Пескова, ныне женатого на фигуристке Татьяне Навке, решила похвастаться одним из сюрпризов, преподнесенных ее отпрыску, и опубликовала в соцсети Instagram фотографию торта, который подарили подростку по случаю праздника.

"Торт для @peskov_mika от @dasa_malkina! С Днем рождения!" - написала она в комментарии, сопроводив его смайликами. На снимке изображен белый торт, украшенный большой фигуркой автомобиля "Гелендваген" черного цвета. На крыше машины присутствуют две мигалки.

Торт для @peskov_mika от @dasa_malkina ! С Днём рождения! A post shared by Katya (@zazerkatye) on Apr 2, 2017 at 8:28am PDT

Издание отмечает, что за "Гелендвагенами" в последнее время закрепилась скандальная слава, благодаря ряду инцидентов с участием представителей так называемой золотой молодежи, устраивавших гонки по Москве с нарушением ПДД.

Очевидно, этот факт стал причиной того, что некоторые пользователи выразили недоумение выбором дизайна торта. "Простите, но на день рождения вот такое уродство? Мне это напоминает субкультуру...", "Мика ж нормальный пацан, зачем ему эта хрень с мигалками и геличем?!" - прокомментировали творение кулинаров пользователи.

От второго брака у Пескова остались двое сыновей Мика и Дени, а также дочь Елизавета. Вместе со своей матерью Екатериной дети живут во Франции. Ранее внимание прессы привлекла дочь Пескова Елизавета. Она, в частности, признавалась в интервью, что предпочитает отдыхать за рубежом, а не в РФ.