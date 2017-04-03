Сын Пескова получил на 13-летие торт с "Гелендвагеном" и мигалками

Дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова снова оказались в центре внимания СМИ. Поводом для этого послужил день рождения сына Пескова Мики, которому исполнилось 13 лет, пишет Newsru.com.
Его мать Екатерина, бывшая супруга Пескова, ныне женатого на фигуристке Татьяне Навке, решила похвастаться одним из сюрпризов, преподнесенных ее отпрыску, и опубликовала в соцсети Instagram фотографию торта, который подарили подростку по случаю праздника.
"Торт для @peskov_mika от @dasa_malkina! С Днем рождения!" - написала она в комментарии, сопроводив его смайликами. На снимке изображен белый торт, украшенный большой фигуркой автомобиля "Гелендваген" черного цвета. На крыше машины присутствуют две мигалки.
Издание отмечает, что за "Гелендвагенами" в последнее время закрепилась скандальная слава, благодаря ряду инцидентов с участием представителей так называемой золотой молодежи, устраивавших гонки по Москве с нарушением ПДД.
Очевидно, этот факт стал причиной того, что некоторые пользователи выразили недоумение выбором дизайна торта. "Простите, но на день рождения вот такое уродство? Мне это напоминает субкультуру...", "Мика ж нормальный пацан, зачем ему эта хрень с мигалками и геличем?!" - прокомментировали творение кулинаров пользователи.
От второго брака у Пескова остались двое сыновей Мика и Дени, а также дочь Елизавета. Вместе со своей матерью Екатериной дети живут во Франции. Ранее внимание прессы привлекла дочь Пескова Елизавета. Она, в частности, признавалась в интервью, что предпочитает отдыхать за рубежом, а не в РФ.