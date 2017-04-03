Татьяна Тарасова ответила на критику Ирины Родниной

Бывшая фигуристка раскритиковала манеру комментирования Тарасовой. По ее мнению, именитая наставница вместо разбора выступлений рассказывает байки.

"Когда катаются спортсмены-профессионалы, то и комментаторы должны быть профессионалами своего дела, а не просто трепачами. Татьяна Анатольевна у микрофона все время вспоминает, кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому плохо. А это не комментаторская работа, это называется байками. Я понимаю, что есть необходимость заполнения пауз какими-то интересными историями, но профессиональный разбор того, почему судьи выставили ту или иную оценку, тоже должен присутствовать в работе телекомментатора", - заявила Роднина.

Тарасова в ответ заявила, что "давно не воспринимает" Роднину и высказывания трехкратной олимпийской чемпионки ее не интересуют.

"Я не отвечаю ей никогда, я выше этого. Мне все равно, что она по этому поводу говорит, потому что миллионы людей пишут и благодарят за то, что я комментирую. Я вообще ее давно не воспринимаю. Я думаю, что у людей, работающих в Государственной думе, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом. А за свои комментарии отвечу я. Меня ее высказывания не интересуют", - приводит слова тренера радио "Говорит Москва" .

В воскресенье в Хельсинки завершился чемпионат мира по фигурному катанию. В активе России две медали: золото Медведевой в одиночном катании и бронза в парном, которую выиграли Тарасова и Морозов.