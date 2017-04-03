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Константин Васильев выбыл почти на два месяца из-за травмы

Sports.ee
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ФОТО: Bialystok Jagiellonia/Facebook

Во вчерашнем матче Высшей лиги чемпионата Польши по футболу игрок сборной Эстонии Константин Васильев был вынужден покинуть поле уже на 25-ой минуте из-за травмы, сообщает пресс-служба Эстонского футбольного союза

Скорее всего, футболист не сможет помочь своей команде в ближайшие полтора месяца.

"У него травма задней поверхности бедра. По предварительным данным, восстановление займет от четырех до шести недель. Васильев проходит курс лечения при своем клубе", - сообщил врач сборной Эстонии по футболу Каспар Рыйвассепп.

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