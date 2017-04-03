Константин Васильев выбыл почти на два месяца из-за травмы

Скорее всего, футболист не сможет помочь своей команде в ближайшие полтора месяца.

"У него травма задней поверхности бедра. По предварительным данным, восстановление займет от четырех до шести недель. Васильев проходит курс лечения при своем клубе", - сообщил врач сборной Эстонии по футболу Каспар Рыйвассепп.