Константин Васильев выбыл почти на два месяца из-за травмы
3 апреля 2017 г., 12:23
Во вчерашнем матче Высшей лиги чемпионата Польши по футболу игрок сборной Эстонии Константин Васильев был вынужден покинуть поле уже на 25-ой минуте из-за травмы, сообщает пресс-служба Эстонского футбольного союза
Скорее всего, футболист не сможет помочь своей команде в ближайшие полтора месяца.
"У него травма задней поверхности бедра. По предварительным данным, восстановление займет от четырех до шести недель. Васильев проходит курс лечения при своем клубе", - сообщил врач сборной Эстонии по футболу Каспар Рыйвассепп.