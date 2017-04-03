Цены на охранные услуги выросли на треть

«Эксплуатационные расходы предприятий и фонд зарплат — это основные факторы, формирующие себестоимость охранных услуг на эстонском рынке. С учетом общего инфляционного давления и роста спроса, естественно, растут и цены. Расценки прошлых лет сводили возможности охранных операторов, конечно не до нуля, но до красной черты, за которой доходы перестают покрывать стоимость содержания инфраструктуры. Увеличение позволит отрасли работать эффективно в интересах клиентов, - рассказывает председатель совета Caesari Turvateenistuse AS Александр Пааль.

По его оценкам, за год рост цен составил порядка 30 процентов, и в этом году повышение цен объективно продолжится, хотя темпы, скорее всего, снизятся.

«В этой ситуации клиентам необходимо быть особо внимательными, рассматривая предложения охранных операторов, и всегда интересоваться, какая конкретно услуга и в каком объеме будет предоставляться. Особенно если вдруг предлагается цена существенно ниже рыночной. Спрашивается, зачем в этом случае платить даже небольшие деньги? Лишь за наклейку на двери?!», - заключает глава Caesari Turvateenistuse AS.