Видео: в преддверии «Тотального диктанта» Дмитрий Харатьян обратился к жителям Таллинна

«Дорогие друзья! В этом году я впервые присоединюсь к международной акции грамотности „Тотальный диктант“, которая охватит более 800 городов по всей планете. Приглашаю и вас поучаствовать в глобальном празднике русского языка в Таллинне, в ледовом холле Тондираба. Давайте вместе покажем заботу о нашем родном русском языке!» - сказал любимый артист в видеообращении к жителям Таллинна.

Поучаствовать в акции может каждый, но для этого необходима регистрация. Записаться на «Тотальный диктант» можно на официальной странице акции в интернете - totaldict.ru. Нужно выбрать город и площадку, нажать кнопку «Зарегистрироваться» и следовать дальнейшим инструкциям. Дополнительная информация по номеру 640 4105.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 000 человек. Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.