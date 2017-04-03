Дальнобойщики грозятся отомстить за платный проезд по дорогам

Систему «Платон» («плати за тонны») они называют грабительской, тем более что собранные с ее помощью деньги, по их мнению, вряд ли пойдут на ремонт дорог, как обещают власти.

На прошлой неделе водители российских большегрузов начали забастовку, которую Объединение перевозчиков России анонсировало еще в начале прошлого месяца. По задумке организаторов, акция должна продлиться как минимум месяц, в противном случае ни власти, ни граждане не проникнутся проблемами дальнобойщиков. Дело в том, что автоперевозки в России стали фактически убыточными, ведь водители уже платят как акциз на дизельное топливо, которым заправляют свои машины, так и транспортный налог.

Полтора года назад власти заставили владельцев большегрузных автомобилей зарегистрироваться в специально созданной системе «Платон», которая начала собирать в автоматическом режиме деньги за проезд по федеральным автотрассам. Сбор поначалу был небольшой — 1,53 рубля (2,5 евроцента) за километр. С 15 апреля Росавтодор намеревался увеличить его до изначально планируемых 3 рублей и 6 копеек (5 евроцентов), но под давлением водителей ограничился повышением до 1 рубля и 90 копеек за километр. Однако дальнобойщики в принципе не приемлют новый сбор, называя его прямым грабежом.

Аргументы властей понять, кстати, можно. Все эксперты дружно утверждают, что колеса большегрузных (более 12 тонн) автомобилей разрушают дорожное покрытие куда больше, нежели легковушки. Логично, что владельцы большегрузов должны как-то компенсировать наносимый ими ущерб. Но можно понять и дальнобойщиков, которыми движет отнюдь не только жадность. В России более 50 тысяч километров федеральных автотрасс и почти 2 миллиона большегрузных автомобилей.

В прошлом году с помощью «Платона» планировалось собрать более 40 млрд. рублей. Однако оператором системы оказалось не государство в лице Росавтодора, а неизвестная компания «РТ-Инвест Транспортные системы», которая взяла сбор платежей в концессию до 2027 года. При этом одним из совладельцев «РТ-Инвеста» является Игорь Ротенберг, сын миллиардера и близкого знакомого президента Владимира Путина Аркадия Ротенберга.

Общие инвестиции в создание системы оцениваются примерно в 30 млрд. рублей. Водители, считающие каждую копейку, уже заявили, что первые два года их деньги будут идти лишь на то, чтобы окупить «Платон». Далее в ходе действия концесионного соглашения часть собранных средств также будет идти в карман оператору системы, а не в казну.

Вместо этого, по мнению дальнобойщиков, можно было бы просто увеличить акциз на дизельное топливо на пару рублей «и забыть о «Платоне» как о страшном сне». Но Росавтодор уже неоднократно заявлял, что пути назад нет и не будет, и даже выдал новый прогноз, согласно которому в нынешнем году сборы от «Платона» должны достичь почти 50 млрд. рублей. Оказавшись в безвыходной ситуации, дальнобойщики и решились на забастовку, которая планировалась как общенациональная.

Особняком в этой ситуации стоит Северный Кавказ. Дело в том, что для многих мужчин в Чечне и Дагестане именно грузоперевозки являются основным заработком. Большие семьи нужно кормить. Понятно, что именно в Дагестане протесты против «Платона» стали одними из самых непримиримых.

При этом в соседней Чечне все тихо — ведь Рамзан Кадыров еще полтора года назад сумел доходчиво объяснить федеральным чиновникам, что введение дополнительного сбора с чеченских дальнобойщиков может подорвать драгоценные мир и стабильность в республике. В результате чеченские водители исправно платят предусмотренные «Платоном» сборы… но получают налоговый вычет при уплате транспортного налога. Понятно, что соседи-дагестанцы не в восторге от такого «справедливого» подхода.

История с «Платоном» высветила еще одну проблему — вечное недоверие россиян к собственному государству. Никто, кажется, не рассчитывает, что в результате всех сборов качество российских дорог заметным образом улучшится. При этом скепсиса не скрывают не только дальнобойщики, но и отдельные представители власти. Как заявил однажды кинорежиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин, выйдя с одного из «круглых столов», на котором в очередной раз обсуждались проблемы российских дорог, «в России, как известно, две беды — дураки и дороги. Сегодня в Госдуме одна беда обсуждала другую».