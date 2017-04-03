Польша обвиняет диспетчеров и некое третье лицо в падении самолета Леха Качиньского под Смоленском

«Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокуратуре сформулировать новые обвинения в адрес авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей», - цитирует РИА «Новости» заместителя генерального прокурора Польши Марека Пощенека.

Польша обратится к России с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров.

Самолет польского президента Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: восемь членов экипажа и 88 пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.