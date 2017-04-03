Курьез: российскому министру пририсовали волосы на голове (фото)

Редактированию подверглась фотография с недавней официальной встречи президента РФ Владимира Путина с представителем международного химического концерна BASF Куртом Боком, на которой присутствовал и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В пресс-релизе, опубликованном ведомством 22 марта нынешнего года, изначально была использована фотография, на которой вся голова Мантурова покрыта волосами. Впоследствии ее заменили оригинальным снимком с лысым затылком федерального министра. Следы отредактированного фото остались в веб-архиве.

В пресс-службе Минпромторга РФ заявили, что фотография с пышной прической министра якобы была опубликована на официальном сайте ведомства «по ошибке».

Отредактированное фото можно посмотреть здесь.

Оригинальное фото можно посмотреть здесь.