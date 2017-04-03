Николай Бенцлер: для меня не существует барьера, разделяющего эстонцев и русских

В Международный день театра, 27 марта, Союз театральных деятелей Эстонии традиционно вручил свои ежегодные премии. Актер Николай Бенцлер победил в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за участие сразу в двух спектаклях двух разных театров, что случается редко. На сцене Эстонского театра драмы он сыграл роль Вандала в спектакле Хендрика Тоомпере-младшего «Изгнание, или Хроника одного яблока» (эта постановка была удостоена также награды за лучшую режиссуру). Еще одной работой, отмеченной жюри, стала роль Бенцлера в проекте Vaba Lava «Я скорее станцую с тобой», осуществленном на экспериментальной площадке московским режиссером Олегом Сулименко.

– Какая из этих двух ролей ближе вашему сердцу?

– Наверное, все же Вандал в спектакле Хендрика Тоомпере.

– Что это за персонаж такой?

– На самом деле Вандал – не имя, а кличка, и зовут его вообще-то Андреем. Он – лучший друг главного героя, из тех, кто сначала делает, а потом думает. Хотя иногда кажется, что Вандал предпочитает особенно не думать, не зря же говорят: сила есть – ума не надо.

– Это герой положительный или отрицательный?

– Это очень хороший вопрос, такого мне еще не задавали... Актеру положено быть адвокатом своей роли, во всяком случае, он должен понимать логику персонажа. И вот сейчас, прокручивая в голове то, что я играю, я все же склоняюсь к тому, что Вандал – личность положительная, в нем нет негатива. И, опять же, беды от него главному герою тоже нет.

– Честно говоря, я не очень понимаю, насколько актерским делом вы занимаетесь в спектакле «Я скорее станцую с тобой». В этой постановке вы – один из ведущих реального ток-шоу, тема которого – лучше танцевать, чем конфликтовать – сейчас, скажем так, у общества на слуху. Вы играете ведущего или им все-таки являетесь?

– Режиссер Олег Сулименко называет нас с Мари-Лийз Лилль не просто ведущими, а модераторами спектакля. Вместе с нами на сцене еще четыре человека – двое эстонцев и двое русских, они не артисты и представляют разные возрастные группы и разные слои общества. Вот им мы, не стесняясь, и задаем разные вопросы, и они, не стесняясь, на них так же прямо отвечают.

Кроме того, перед спектаклем из зрителей выбираются еще по десять человек, представляющих разные точки зрения, они тоже могут задавать вопросы и отвечать на них. На самом деле все происходящее я бы даже не назвал спектаклем: скорее, эту постановку можно определить словом «перформанс», которое я, правду говоря, не очень люблю. В большинстве своем зрители на наших спектаклях в Vaba Lava – пока что публика эстонская, а у нее есть немалый опыт приобщения к подобной форме театральной дискуссии. Надеюсь, для русского зрителя такой опыт тоже станет привычным. Не скрою, огорчает то, что на этом спектакле русских зрителей меньше, чем хотелось бы.