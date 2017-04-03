Фото: весна в саду удивит несколькими интересными тенденциями

По словам Анники Рейльян из Hansaplant, в этом сезоне модно, чтобы вся площадь была покрыта растениями. “Нет слишком маленьких участков, террасы, сада на крыше или балкона, для того чтобы создать по-настоящему привлекательный сад или свой собственный оазис. Все площади используются и заставляют жить по-новому. Деревья плакучей формы на террасах и миниформы хвойных деревьев на балконе – больше не редкость – балконы и террасы круглый год украшены растениями», - говорит она. Благодаря этому, особенно популярны всевозможные террасные горшки, балконные ящики, ампельные растения, террасная мебель, пряности и т.п.

/ Hansaplant

/ Hansaplant

Довольно модно комбинировать низкорослые формы овощей с летними цветами и пряными растениями. “Например, сортов помидоров, которые можно посадить в террасный горшок и которые приносят богатый урожай, доступно довольно много. На балконе можно спокойно выращивать кабачок, паприку, клубнику, все что только пожелает душа”, - говорит Рейльян.

/ Hansaplant

/ Hansaplant

В саду все более популярными становятся “бабушкины” растения. “Остаются старые известные сорта, наряду с которыми выведены новые. Популярны в нашем климате зимостойкие пионы с самыми крупными цветками, приятно пахнущие флоксы, долго цветущие лилейники, высокорослые дельфиниумы и многие другие цветы”, - перечисляет она.

Мануэла Кельт из Hortes говорит, что в моде винтаж и рустикально-индустриальный стиль. «С растениями комбинируют старомодный стиль, металл, захватывающие цветы», - рассказывает она. Довольно популярно выращивание пряных растений – их используют как в пищу, так и для красоты, поскольку многие пряности выглядят довольно эффектно.

По-прежнему в моде превращать двор в продолжение комнаты с помощью зеркал, подушек, фонарей и т.п. Hortes предлагает, например, плед с вышитым орнаментом, который повторяется на посуде и в других деталях.

/ Hortes

/ Hortes

Новый тренд – использование стекла в виде стеклянных цветочных горшков и емкостей для посадки. “В моде все банки и старая разбитая посуда для посадки растений. Все должно быть прозрачным – популярны стеклянные банки, в которых видны корни растений, мох и земля», - сказала представительница Hortes.

/ Hortes

/ Hortes

“Сейчас в моде как будто все сразу: белый, металлический, неоновые тона, полутона… Все это вопрос комбинирования”. – говорит Кельт. В сады привнесут весеннее настроение миндаль, магнолия и форзиция. “Это устойчивые сорта, которые не требуют каких-то особенных условий. Если, например, рододендрону нужна площадь с кислой почвой, то эти раннецветущие растения особенной подготовки не требуют. Когда лопата уже легко входит в землю, можно уже сажать эти кусты”, - говорит Кельт.