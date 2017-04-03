В этом году в пожарах погибли девять человек: нередко в жилых помещениях отсутствовал дымовой датчик

Об этом свидетельствует переданная BNS спасательным департаментом статистика. В прошлом году за первые три месяца в пожарах погибли 15 человек, из них трое — в марте.

По состоянию на конец февраля в пожарах в Эстонии пострадали 13 человек, а за тот же период прошлого года пострадавших при пожарах было 20.

Причиной гибели трех человек в этом году стало небрежное курение и последовавший за этим пожар, два человека курили в постели. Неисправное электрооборудование — нагреватель и осветительные приборы — привели к пожарам, в которых погибли два человека. Четверо людей погибли в здании, которое настолько сильно пострадавшем от огня, что установить причину возгорания не удалось.

Причинами пожаров в течение трех первых месяцев прошлого года в основном были использование неисправных отопительных приборов и печей, а также небрежность при курении.

Все погибшие в пожарах в этом году люди были найдены в сгоревших жилых постройках, либо в перестроенных и утепленных садовых домах и дачах.

В 78 процентах случаев погибшие — их было семь человек — находились в помещениях, не оснащенных дымовыми датчиками.

Один погибший находился в здании, в котором имелся дымовой датчик. Он сработал и из троих находившихся в тот момент в здании людей двоим удалось спастись. По первоначальным данным, семеро погибших в этом году при пожарах людей в момент гибели были в состоянии алкогольного опьянения.

Большинство погибших в огне людей были пенсионерами по старости или инвалидности, двое погибших были работающими людьми.