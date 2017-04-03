Фигуристка Медведева заявила, что не испытала эйфории от рекорда на чемпионате мира

На чемпионате мира, который прошел в Хельсинки, Медведева заняла первое место в женском одиночном катании, установив рекорд по суммам короткой и произвольной программ (233,41 балла).

«“Чистые“ прокаты легко никогда не даются. Я очень скупой человек на такие эмоции, у меня не было запредельной радости, у меня было удовлетворение, в душе все успокоилось. На этих соревнованиях я зарядилась жизненной энергией, чувствую себя намного бодрее. Передо мной никогда не стоит задачи побить рекорды, я просто показываю все, на что способна», - заявила Медведева.

Спортсменка отметила, что прошедший турнир запомнился ей домашней обстановкой на трибунах. «В зале была очень теплая, домашняя атмосфера, было очень много россиян, которые нас сильно поддерживали. Было очень приятно, когда играл гимн России и в зале люди пели, и я его пела в голос», - рассказала Медведева.

По словам фигуристки, в ближайшие дни она возобновит тренировочный процесс после короткого отдыха. «Сегодня буду отдыхать дома, а завтра, думаю, уже пойду на тренировку», - сказала спортсменка.