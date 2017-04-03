Фото: новая квартира ужаснула неудачной планировкой

На токийском рынке недвижимости нового хозяина ждет арендная квартира, где есть все необходимое для жизни – ванная, стиральная машина, душ и туалет, но проблема заключается в планировке. Унитаз, например, находится в коридоре, прямо рядом с входной дверью, пишет портал недвижимости Kotaku.

/ kotaku.com

Унитаз не отделяет от коридора ровным счетом ничего, даже занавеска. Тот, кто снимет эту квартиру, должен быть поистине свободомыслящим человеком, чтобы его этот факт не смущал, как и всех, кто решит зайти к нему в гости.

/ kotaku.com

/ kotaku.com

За аренду жилья просят около 500 евро в месяц, люди шутят, что это, очевидно, самая дорогая ванная, которая когда-либо сдавалась внаем.

Учитывая, что в Токио не хватает жилых площадей, это довольно вместительная квартира. К тому же душ там все-таки находится отдельно.

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