Фото: новая квартира ужаснула неудачной планировкой

Хотя на планировку нового жилья жалуются довольно часто, должно быть, ни одно из них не было спланировано настолько отвратительно (или наоборот – новаторски), сколько это.
На токийском рынке недвижимости нового хозяина ждет арендная квартира, где есть все необходимое для жизни – ванная, стиральная машина, душ и туалет, но проблема заключается в планировке. Унитаз, например, находится в коридоре, прямо рядом с входной дверью, пишет портал недвижимости Kotaku.
/ kotaku.com
Унитаз не отделяет от коридора ровным счетом ничего, даже занавеска. Тот, кто снимет эту квартиру, должен быть поистине свободомыслящим человеком, чтобы его этот факт не смущал, как и всех, кто решит зайти к нему в гости.
/ kotaku.com
/ kotaku.com
За аренду жилья просят около 500 евро в месяц, люди шутят, что это, очевидно, самая дорогая ванная, которая когда-либо сдавалась внаем.
Учитывая, что в Токио не хватает жилых площадей, это довольно вместительная квартира. К тому же душ там все-таки находится отдельно.
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