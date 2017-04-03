Видео: в Копли двое мужчин упали с третьего этажа в подвал
3 апреля 2017 г., 13:50
Вчера около 8 часов утра в многоквартирном доме на Уус-Малева, 7 в Таллинне двое поссорившихся в подъезде мужчин свалились с третьего этажа в подвал.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, по предварительным данным, один мужчина толкнул другого, после чего оба упали с третьего этажа, причем один приземлился на другого.
Мужчины были знакомы между собой, падению предшествовала ссора. Оба были доставлены в больницу, один из них получил более тяжелые травмы.