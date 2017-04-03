Департамент госбезопасности Литвы: действия России могут подорвать единство стран Балтии

«Стратегия России направлять грузы местного происхождения в собственные порты, которое вынуждало остро конкурировать транспортные компании Балтийских стран, может создать предпосылки для раскола позиций Балтийских стран по различным важным для региона вопросам экономической безопасности», - говорится в опубликованном в понедельник ДГБ и военной разведкой отчете оценки угроз нацбезопасности.

В документе отмечается, что Россия, ограничившая поставки нефти в Белоруссию, стремится надавить на нее с тем, чтобы в обмен на льготы тарифов на железнодорожные перевозки перенаправить экспорт нефтепродуктов в российский морские порты.

По сообщению ДГБ, Россия стремилась блокировать грузы, которые следовали в РФ транзитом с услугами литовских транспортных компаний, пытаясь перенять их сама. По данным разведки, россияне также давили на Белоруссию с тем, чтобы она остановила перевозки грузов из Литвы.

«В 2016 году литовские компании автоперевозок были вынуждены конкурировать с российскими предприятиями в неравных условиях. Россия не только оказывала давление на Белорусскую таможню, чтобы она периодически останавливала транзит грузов на контрольно-пропускных пунктах на литовско-белорусской границе, но и ввела дополнительные административные требования к литовским автотранспортным компаниям и государственным ведомствам, кроме того, была повышена плата за дороги», - говорится в отчете.

На минувшей неделе России и Белоруссии вновь не удалось найти компромисс по длящемуся уже более года спору о поставках газа и нефти. Этот спор непосредственно влияет на крупные литовские компании - железнодорожную Lietuvos gelezinkeliai и оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta.