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Галерея: водитель грузовика заснул и вылетел в кювет

Rus.Postimees.ee
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В понедельник около половины одиннадцатого на шоссе Вильянди – Каркси-Нуйа недалеко от деревни Сультси произошла авария – грузовик с прицепом вылетел в кювет.

По словам побывавшего на месте фотографа Кенно Соо, водитель во время езды заснул и уклонился вправо от дороги.

Грузовик перевозил около 20 тонн грузов. Перед тем, как вытянуть машину обратно на дорогу, товар придется выгрузить.

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