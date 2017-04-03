Галерея: водитель грузовика заснул и вылетел в кювет

Галерея: водитель грузовика заснул и вылетел в кюветRus.Postimees.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 3 апреля 2017 г., 14:32В понедельник около половины одиннадцатого на шоссе Вильянди – Каркси-Нуйа недалеко от деревни Сультси произошла авария – грузовик с прицепом вылетел в кювет.По словам побывавшего на месте фотографа Кенно Соо, водитель во время езды заснул и уклонился вправо от дороги.Грузовик перевозил около 20 тонн грузов. Перед тем, как вытянуть машину обратно на дорогу, товар придется выгрузить.авария грузовикПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ