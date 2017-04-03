Жителям Нарва-Йыэсуу предстоит принять участие в важном опросе
3 апреля 2017 г., 14:40
Городская управа Нарва-Йыэсуу оповестила жителей города о том, что 9 и 10 апреля пройдет опрос горожан об объединении с Силламяэ. Поскольку Нарва-Йыэсуу и Вайвараской волости, решившим в прошлом году объединиться, не хватает жителей, правительство Эстонии предложило объединить их с Силламяэ.
В опросе могут принять участие все зарегистрированные жители Нарва-Йысэуу, начиная с 16 лет. Горожанам предстоит ответить "да" или "нет" на вопрос: "Поддерживаете ли вы объединение Нарва-Йыэсуу, Вайвараской волости и Силламяэ в одно самоуправление?"
Судя по сайтам самоуправлений Силламяэ и Вайвараской волости, их власти пока не намерены спрашивать мнение своих жителей, сообщает rus.err.ee.