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Жителям Нарва-Йыэсуу предстоит принять участие в важном опросе

Rus.Postimees.ee
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Курортный город Нарва-Йыэсуу. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Mihkel Maripuu

Городская управа Нарва-Йыэсуу оповестила жителей города о том, что 9 и 10 апреля пройдет опрос горожан об объединении с Силламяэ. Поскольку Нарва-Йыэсуу и Вайвараской волости, решившим в прошлом году объединиться, не хватает жителей, правительство Эстонии предложило объединить их с Силламяэ.

В опросе могут принять участие все зарегистрированные жители Нарва-Йысэуу, начиная с 16 лет. Горожанам предстоит ответить "да" или "нет" на вопрос: "Поддерживаете ли вы объединение Нарва-Йыэсуу, Вайвараской волости и Силламяэ в одно самоуправление?"

Судя по сайтам самоуправлений Силламяэ и Вайвараской волости, их власти пока не намерены спрашивать мнение своих жителей, сообщает rus.err.ee.

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