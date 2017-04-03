Жителям Нарва-Йыэсуу предстоит принять участие в важном опросе

В опросе могут принять участие все зарегистрированные жители Нарва-Йысэуу, начиная с 16 лет. Горожанам предстоит ответить "да" или "нет" на вопрос: "Поддерживаете ли вы объединение Нарва-Йыэсуу, Вайвараской волости и Силламяэ в одно самоуправление?"

Судя по сайтам самоуправлений Силламяэ и Вайвараской волости, их власти пока не намерены спрашивать мнение своих жителей, сообщает rus.err.ee.