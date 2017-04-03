Картина дня: случай в Копли, кости скрывали зверства и неожиданная обязанность Осиновского

Без подписи Осиновского сменить пол не получится

Если кто-то в Эстонской Республике хочет изменить свой пол, для этого ему нужно получить согласие министра здравоохранения и труда. Без подписи Евгения Осиновского начать гормональную терапию нельзя, и под нож никого не допустят. Читать далее...

Кости и зверства

Подготовительные работы по возведению гостиницы для паломников в епископском городке в Ватселийна только начали, когда работники наткнулись на страшную тайну. Читать далее...

Двое мужчин упали в подвал

Вчера около 8 часов утра в многоквартирном доме на Уус-Малева, 7 в Таллинне двое поссорившихся в подъезде мужчин свалились с третьего этажа в подвал. Читать далее...

Подросток транслировал групповое изнасилование в Facebook

В американском Чикаго арестован 14-летний подросток, который был участником группового изнасилования, показанного в марте вживую в Facebook. Читать далее...

В Таллиннском аэропорту стали использовать сканеры тела

На этой неделе Таллиннский аэропорт начнет проверку пассажиров с помощью сканеров тела. Новшество должно упростить процедуру проверки безопасности для авиапассажиров, использующих протезы, имплантаты или стимуляторы сердечной деятельности. Читать далее...

Производитель мелков отказывается от одного цвета

Известный производитель восковых мелков Crayola отказывается от одного цвета и заменит его другим. Читать далее...

Интервью Николая Бенцлера

«Было еще такое: ко мне подошли два человека и поинтересовались, не опасаюсь ли я после спектакля идти домой?» – рассказывает о своем участии в спектакле «Я скорее станцую с тобой» свежеиспеченный лауреат премии Союза театральных деятелей Эстонии. Читать далее...