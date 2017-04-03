Ирония судьбы: участница шоу «Kodutunne» признана виновной в присвоении денег

Команда «Kodutunne» в своем следующем выпуске помогает матери пятерых детей Кюллике. Интересно, что еще в конце прошлого года Пярнуский уездный суд признал Кюллике в присвоении средств союза, которые занимается помощью нуждающимся.

Согласно обвинению, женщина присвоила принадлежащее MTÜ Läänemaa Suurperede Liit имущество в размере 687 евро. В феврале коллегия окружного суда не изменила решение уездного суда и оно вступило в силу в конце марта.

Суд приговорил женщину в трем месяцам условного заключения, но, поскольку речь шла об упрощенном судопроизводстве, наказание было уменьшено на один месяц. Поэтому женщина была приговорена к двум месяцам заключения, которые ей не придется отбывать за решеткой, если в течение 12 месяцев она не совершит новое преступление.

Кюддике была обвинена в хищении в то время, когда еще была в руководстве MTÜ Läänemaa Suurperede Liit, она использовала банковский счет союза для своих личных целей. Присваиваемые суммы были от 30 до 150 евро. В пояснениях было отмечено, например, «плата за топливо», «деньги на лагерь», «собрание союза», «летние дни».

По словам защиты, женщина не сознательно присваивала деньги, а брала их в так называемый кредит, чтобы позже вернуть. Действительно, женщина успела вернуть деньги на счет даже до того, как дело ушло в суд. Прокурор посчитал, что женщина все же присваивала деньги сознательно, поскольку в пояснении не указывала «кредит».

Сама Кюллике своей вины не признает. Она объясняет, что часть денег действительно шли на нужды общества и часть, которую она якобы брала в кредит, была возвращена. В то же время женщина признала в суде, что ей следовала спросить о возможности кредита у союза. Она признала, что поступила неправильно.

Несмотря на это, суд посчитал, что женщина сознательно пошла на преступление.

«Кюллике не делала никакой тайны из этого случая, - сказала Postimees ведущая передачи «Kodutunne» Сигне Лахтейн. - По ее словам, каждый заимствованный цент был вернут в казну. Говорили по этому поводу и с людьми из этого общества, которые подтвердили то же самое».

Телеведущая сказала, что цель передачи не премировать взрослых за правильно прожитую жизнь, а помощь детям: «У нас нет оснований считать ее плохой матерью для своих детей и что ее дети не достойны возможности помыться или полов, которые не будут проваливаться».