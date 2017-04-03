Производитель электромобилей Tesla установил новый рекорд

Компания заявила о квартальном рекорде в 25 000 автомобилей, что свидетельствует о том, что Tesla решила проблемы с отставанием производства.

Компания также отчиталась об общем количестве поставленных автомобилей, среди которых было около 13 500 седанов модели S и около 11 500 — автомобилей Tesla Model X.

В первой половине 2017 года компания планирует поставить от 47 000 до 50 000 автомобилей модели S и X.

В четвертом квартале поставки авто упали на 9,4% из-за кратковременных производственных трудностей от перехода на новое оборудование для автопилота.

Производство автомобилей в начале 2017 года побило все рекорды, а новый квартальный максимум — 24 418 автомобилей.

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск неоднократно подвергался критике с момента выхода на публичный рынок в 2010 году. Особенно инвесторы были напуганы в феврале, когда известно, что у компании мало денег перед самым важным запуском электромобиля Model 3.

Большой объем автомобилей Model 3 должен поступить в продажу в США в конце этого года.

В этом году акции Tesla выросли более чем на 30%.