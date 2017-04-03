Вопрос читателя: как фирмы узнают мои данные, если я их им не сообщал?

“Я узнавал по электронной почте стоимость услуги в фирме, с которой раньше никогда не сталкивался. В ответ получил детально составленное ценовое предложение. Среди прочего выяснилось, что фирме известно мое место работы, должность, место жительство и другие данные, которых я им не передавал и которые не были напрямую необходимы для того, чтобы сообщить о ценовом диапазоне. Я только спросил цену. Могу ли я узнать, какую информацию обо мне и где они собирали?” – спрашивает читатель.

Отвечает специалист Инспекции по защите данных:

“Каждый человек имеет право спросить у фирмы, какие данные о нем собраны, откуда они взяты и с какой целью их используют. Если представитель фирмы, отвечая на ценовой запрос, использовал больше личных данных, чем необходимо, по мнению клиента, стоит потребовать у фирмы объяснений. По просьбе клиента фирме придется объяснить, из каких источников эти данные почерпнуты и почему именно они необходимы для ответа на ценовой запрос.

Собирая и используя личные данные, кроме прочего всегда необходимо исходить из принципа минимализма. Это означает, что даже если дополнительная информация о потенциальном клиенте находится в шаговой доступности в интернете, это не служит оправданием для сбора лишних сведений и копирования их в свою базу данных. Использовать данные можно в минимальном объеме и только те, которые необходимы для ответа на конкретный ценовой запрос. Такими сведениями являются, например, контактные данные, которые делающий запрос сам передал фирме для ответа или уточнения запроса.

На вопрос о собранных личных данных фирма должна ответить в течение пяти последующих дней после того, как клиент об этом сообщил. По желанию клиент имеет право потребовать от фирмы и удаления собранных личных данных. Прежде всего, это представляется разумным в ситуации, когда ценовой запрос сделан в нескольких фирмах и в итоге выбор падает на другого поставщика услуги, а от данного предложения отказываются”.