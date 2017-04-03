В метро Санкт-Петербурга прогремели два взрыва

"На станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства, отметив, что станция сильно задымлена.

Lenta.ru пишет со ссылкой на правоохранительные органы сообщает о пяти погибших на станции "Технологический институт" и более пятидесяти пострадавших. Идет эвакуация пассажиров из метро.

Как сообщает Интерфакс, сработало самодельное взрывное устройство, возможно, начиненное поражающими элементами. Мощность взрыва была относительно небольшой и составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.

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В Питере взрыв в метро pic.twitter.com/HZvq7tqwXd — Philipp Kireev (@mynameisphiIipp) 3 апреля 2017 г.