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В метро Санкт-Петербурга прогремели два взрыва

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Rus.Postimees.ee
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Взрыв в метро Санкт-Петербурга | ФОТО: Twitter

Взрыв прогремел на одной из станций метрополитена в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие, сообщает ТАСС.

"На станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства, отметив, что станция сильно задымлена.

Lenta.ru пишет со ссылкой на правоохранительные органы сообщает о пяти погибших на станции "Технологический институт" и более пятидесяти пострадавших. Идет эвакуация пассажиров из метро.

Как сообщает Интерфакс, сработало самодельное взрывное устройство, возможно, начиненное поражающими элементами. Мощность взрыва была относительно небольшой и составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.

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