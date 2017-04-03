Eurostat: в Эстонии цены на промпродуцию выросли почти на шесть процентов

По сравнению с февралем 2016 года цены на промпродукцию на внутреннем рынке в Литве выросли на 3%, в Латвии - на 0,5%, в Эстонии - на 5,6%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные статистической службы Евросоюза.

В феврале, по сравнению с январем - цены в Литве выросли на 0,3%, в Латвии - на 0,5%, в Эстонии они не изменились.

В целом в ЕС цены за год выросли на 5,3%, а за месяц - на 0,1%.