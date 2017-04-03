Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Eurostat: в Эстонии цены на промпродуцию выросли почти на шесть процентов

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Деньги. Снимок иллюстративный. | ФОТО: MIGUEL MEDINA/AFP

За год цены на промышленную продукцию выросли во всех трех странах Балтии , сообщил в понедельник Eurostat.

По сравнению с февралем 2016 года цены на промпродукцию на внутреннем рынке в Литве выросли на 3%, в Латвии - на 0,5%, в Эстонии - на 5,6%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные статистической службы Евросоюза.

В феврале, по сравнению с январем - цены в Литве выросли на 0,3%, в Латвии - на 0,5%, в Эстонии они не изменились.

В целом в ЕС цены за год выросли на 5,3%, а за месяц - на 0,1%.

Наверх