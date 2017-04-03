Помощников беженцев обвинили в «излишнем сближении» с подопечными

«Чем было это излишнее сближение, которым опорные лица MTÜ Pagula якобы нарушили закон? Этот вопрос актуален в СМИ в течение долгого времени. Да, мы не выполняли свою работу точно так, как записано в инструкции для опорного лица. Опорное лицо должно научить человека общаться с различными официальными учреждениями, научить его ходить в магазин и водить детей в садик.

Но в реальной жизни есть много другого. У ребенка температура, которую не удается сбить лекарствами. Должен ли я сказать ему, чтобы он в очередной раз вызывал скорую помощь, или сам отправлюсь на место и покажу, как моя бабушка учила меня делать водочные компрессы? Скорую помощь я вызвать могу, а вот водочный компресс – это уже излишнее сближение.

Двое детей из семьи в детском саду, отец в Таллинне у врача. Мать с двумя маленькими детьми дома. Отец не сможет вернуться раньше. На улице метель. Опорное лицо идет в садик и забирает детей домой, чтобы матери не пришлось в эту адскую погоду выходить на улицу с малышами. У нее нет бабушки, тети или друзей, которых можно было бы попросить о помощи. Опорное лицо не должно этого делать, поскольку это считается излишним сближением.

В Эстонию приезжает новая семья и начинает учить язык. Отец знает только арабские буквы. Опорное лицо берет азбуку и учит его читать. Опять вещь, которую он делать не должен.

Мать говорит, что для ребенка с садик нужно сделать костюм муравья. Делаем его вместе. Усики мастерим из старых вязальных спиц, наряд для самого муравья ищем дома. Если мы с мамой один раз соорудим такой костюм, то во второй она справится уже сама. Но это не то дело, которому должно учить опорное лицо.

Мать должна ехать в таллиннский роддом вместе с отцом, в доме остаются трое детей. Один человек из организации в течение недели ходил поиграть с детьми, чтобы они к нему привыкли. В ночь, когда родители уехали в Таллинн рожать, один человек из MTÜ Pagula остался с детьми, а другой поехал с родителями в столицу. Должны ли мы были вызвать к детям чужого человека из соцопеки?

Сортировали вместе с семьей пожертвованную им одежду, искали елки, украшения, гирлянды. Вместе встречали Рождество. Это малая часть деятельности, в которой помогало MTÜ Pagula. А еще нужно, чтобы каждые выходные в Хаапсалу был кто-то, кто доступен в любое время суток, если кому-то потребуется помощь. Все это называется излишним сближением при интеграции людей другой культуры.

Да, часть этой работы была добровольной. Согласен. Но работающие люди, скажите, как много у вас сил и желания пойти после рабочего дня куда-то и поработать в какой-то организации добровольно? Именно поэтому в нашем маленьком городе нет сети добровольцев».