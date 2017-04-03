В Кохтла-Ярве применяется необычная технология по переработке осадка сточных вод

Хотелось бы обратить внимание на то, что когда только строили очистные сооружения в Кохтла-Ярве, Европейский союз со своей стороны финансировал лишь самые простые решения по переработке осадков сточных вод. Буквально в конце прошлого года предприятием OÜ Järve Biopuhastus был принят пятилетний план инвестиций. Этот план среди прочих действий предусматривает дополнительную реконструкцию путем расширения сооружений по переработке осадка сточных вод.

Целью этого проекта является уменьшение количества данного осадка, его обеззараживание и ликвидация неприятного запаха, который периодически появляется в жилой зоне Ярвеской части города. На сегодняшний день рассматривается несколько технологий, направленных на то, чтобы ликвидировать периодически возникающие неприятные запахи. Одна из них - это компостирование в закрытом помещении с принудительной очисткой воздуха. Главное достоинство этой технологии заключается в том, что она одна из наиболее дешевых с точки зрения расходов на строительство данных сооружений. На фоне этого преимущества есть и явные недостатки этой технологии.

"При данной технологии компостирование по-прежнему будет оставлять большое количество готового компоста, спрос на который в Эстонии недостаточный. Таким образом, проблема утилизации не будет решена", - уточнил руководитель предприятия OÜ Järve Biopuhastus Владислав Корзанов.

По его словам, альтернативой может служить так называемая сушка осадка сточных вод, в результате чего получается материал, похожий на гранулы.

"Этот материал, - продолжает он, - занимает гораздо меньше места и в дальнейшем может использоваться как источник энергии либо применяться в строительстве".

Корзанов делится зарубежным опытом, который он получил во время своего пребывания в других странах.

"Могу сказать, что там идет складирование конечного материала в течение нескольких лет. Потом так или иначе остается вопрос его конечной утилизации. Хотя и в меньшем количестве", - сообщил Владислав Корзанов.

С точки зрения капиталовложения на первоначальном этапе, это более дорогая технология. При этом самым дорогим вариантом является все же сушка с последующим сжиганием осадка сточных вод. Владислав Корзанов обратил внимание на то, что при данной технологии количество золы остается минимальным. Вместе с тем эта технология является энергозатратной. Стоит отметить, что все три вышеперечисленные технологии в той или иной мере решают проблему запаха.

"Но в совокупности проблему запаха, утилизации и обеззараживания в полном объеме, наверное, решает только строительство сооружений по высушиванию с последующим сжиганием осадка", - считает он.

Надо сказать, что реализация подобного проекта возможна только при содействии государства и финансовой поддержке со стороны Евросоюза. Если говорить о финансовой стороне вопроса, то оценочная величина капиталовложений в расширение обработки осадка сточных вод по плану инвестиций OÜ Järve Biopuhastus составляет 12 миллионов 950 тысяч евро. В свое время министерство окружающей среды провело общереспубликанское исследование на предмет того, что необходимо предпринять в масштабе страны для обработки осадка сточных вод и его утилизации.

"Как один из вариантов рассматривалось строительство в Кохтла-Ярве сооружений по сушке и сжиганию осадка сточных вод, на которых собирался бы весь ил с Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. А также некондиционный ил со всей Эстонии, который нельзя использовать в сельском хозяйстве", - подытожил Владислав Корзанов.

Остается только ждать когда будет сформировано окончательное мнение министерства окружающей среды по данной тематике. Ожидается, что уже в самое ближайшее время мы узнаем позицию государства в этом вопросе. Тогда и предприятию OÜ Järve Biopuhastus станет понятно, в каком же все-таки направлении дальше действовать, дабы решить проблему запаха и утилизировать скопившийся на площадке компостирования ил.