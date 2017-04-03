Путин прокомментировал взрыв в метро Санкт-Петербурга

"Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло", - сказал он на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Власти Санкт-Петербурга, а при необходимости и федеральные, сделают все, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в петербургском метро, добавил Владимир Путин.

"Городские власти, а если потребуется - и федеральные, примут все необходимые меры, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим нашим гражданам", - сказал он. Президент РФ выразил слова поддержки семьям и близким пострадавших в результате этого происшествия.