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Путин прокомментировал взрыв в метро Санкт-Петербурга

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Rus.Postimees.ee
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Владимир Путин | ФОТО: Scanpix/TASS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что о причинах взрыва в метро Санкт-Петербурга говорить рано, рассматриваются все варианты - бытовые и криминальные, в том числе террористического характера, пишет "Интерфакс".

"Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло", - сказал он на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Власти Санкт-Петербурга, а при необходимости и федеральные, сделают все, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в петербургском метро, добавил Владимир Путин.

"Городские власти, а если потребуется - и федеральные, примут все необходимые меры, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим нашим гражданам", - сказал он. Президент РФ выразил слова поддержки семьям и близким пострадавших в результате этого происшествия.

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