Силламяэский променад: пока в тумане, но черты становятся более отчетливыми

Если около года назад имелось только общее эскизное видение будущего объекта, то сейчас есть и предварительный технический проект, полная реализация которого сулит Силламяэ появление действительной туристической «изюминки».

Планируемый променад - не что иное, как облагораживание и превращение в зону прогулок и отдыха вместе с соответствующей инфраструктурой развлечений части ныне не обустроенного берега Нарвского залива в черте приморского городка. В целом, силламяэские власти мечтают о променаде вдоль всей (более чем 2,5-километровой) береговой полосы в городской черте, но сейчас, на первом этапе, подготовили документы для строительства променада между пассажирским терминалом Силпорта и выходом к морю парадного бульвара Мере, который уже начали реконструировать.

"В пользу этого отрезка говорят несколько доводов. Думаю, недалек тот час, когда пассажирский порт заработает, и тогда прибывающие в город столкнутся с тем, что им надо будет как-то попадать в городские кварталы, где-то перекусить. Во-вторых, первый этап променада пройдет параллельно «сталинским» кварталам города, считающимся нашей достопримечательностью. В-третьих, сама природа дает нам подсказку: в этом районе берег, где пройдет променад, лежит узкой полосой между заливом и параллельно протекающей рекой Сытке. Наконец, этот берег ранее уже был подготовлен для дальнейшего благоустройства - отсюда убрали старые трассы", - перечислил преимущества главный архитектор Силламяэ Владимир Шурмин.

Хотя излюбленными местами приморских прогулок силламяэсцев остаются так называемые «боры» - лесные массивы в восточной части города, а местный пляж находится в середине города, западный участок берега под будущий променад нельзя назвать пустынным и забытым, здесь тоже можно встретить и гуляющих, и купающихся.

Мосты и корчма

Разработанный по заказу города фирмой «Селектор проект» предпроект променада пестрит названиями разных объектов, которые предполагается установить на протяжении примерно 600-метровой пешеходной зоны.

В самой западной части, рядом с портом, променад начнется с парковки, скейт-парка, который может превращаться также в баскетбольную площадку или каток, места для установки теннисных столов. Далее, в восточную сторону, на нем планируются небольшая башня для осмотра залива и окрестностей, площадки для гамаков, проведения пикников, приготовления гриля, детских игр. В месте пересечения променада и выхода к морю бульвара Мере задумана площадка с фонтанчиками, скульптурами и, может быть, маяком.

В этом районе города, по задумкам властей и проектировщиков, могут появиться также павильон для музейных экспозиций, приморское кафе и даже мобильная сауна. Кафе не возражали бы назвать «корчмой “Тор Брюгген“» - так, по легенде, называлось заведение начала XVI века на месте нынешнего «города свежих ветров».

«Невских набережных», целиком одетых в камень, на силламяэском променаде не будет, подтвердил Шурмин, отметив, что от пешеходно-велосипедной дорожки до кромки залива берег будет спускаться ступенчато. Местами эти «амфитеатры» могут использоваться и для массовых культурных мероприятий. Не останется этот район и без раздевалок, туалетов и места для береговых спасателей.