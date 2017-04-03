Актер Пашутин готов во время эстонских гастролей сыграть не только на сцене, но и… на корте

- Александр Сергеевич… Прямо как к Пушкину обращаешься. Никогда это не обыгрывалось в беседах с вами?

- Иногда обращают на это внимание… За 74 года всякие шутки я слышал.

- Ваш предстоящий приезд в Эстонию - это первая поездка за многие годы или вас что-то связывало с Эстонией раньше?

- Ой, очень многое. Хорошо помню, как в 81-м году мы снимали в Эстонии фильм «Профессия - следователь». Я в то время играл в футбол, был боксером и подумал: а вот Никита Михалков играет в теннис, а я почему нет? Пошел, купил ракетку «Дуэль» - как сейчас помню, за 13 рублей 50 копеек, это были тогда солидные деньги - и, будучи в Таллинне, пришел на стадион «Калев» в Таллинне. Там была группа, и тренер на эстонском языке, а потом на русском сказал, что вот, мол, у нас еще новичок. Он дал мне мячик, и я стал к стеночке... Потом он мне тот мячик подарил. Столько лет прошло, а я до сих пор вспоминаю эти первые уроки с огромной любовью. Сегодня меня уже можно назвать «с ума сошедшим» по теннису.

Мы жили в шикарной гостинице на двадцать втором этаже…

- Гостиница «Виру»?

- Нет, «Олимпия». И там, по-моему, на уровне 22-го этажа, есть выступ, куда прилетали чайки, а я их кормил. Вообще, знаете, мы же советские люди, я любил Эстонию, любил гулять по Таллинну, как и по Риге и Вильнюсу, все это так замечательно было.

Я «книжный червь», и мне очень хотелось приобрести томик «Голоса за холмами» моего любимого поэта Давида Самойлова (известный советский поэт, в 70-80-е годы живший в Пярну. - прим. ред.). Я взял с собой в Эстонию книжку Пастернака, тогда это было дефицитом, в надежде, что я ее там где-нибудь поменяю на Самойлова. И какая-то пара поменяла мне Пастернака на «Голоса за холмами». Я был безмерно рад. И вдруг в фойе этой же гостиницы вижу актера Валентина Никулина, который мне говорит: «Саш, так Дэзик (так они Давида звали) наверху, поехали, он тебе подпишет». Оказывается, наверху был сам Самойлов, а они ждали, чтобы поехать отмечать присужденную ему государственную премию. Мы поднимаемся, Валя Никулин меня представляет: «Вот Саша Пашутин, замечательный артист, то-то и то-то». И Самойлов подписывает мне эту книгу. И добавляет: «А завтра я вам пришлю новую книжечку - «Беатриче». И он прислал мне ее со своей подписью. Подписью великого Давида Самойлова.

А первый раз мы были в Таллинне - это был (задумался)… 54-й год, с хором Локтева. Я пел в ансамбле Московского городского дома пионеров под управлением Владимира Сергеевича Локтева. Мы, пионеры, приехали в Таллинн. Это была тогда «заграница» - кофе, другая одежда, речь…