Пентус-Розиманнус: новый парламент Грузии серьезно настроен на проведение реформ

Она подчеркнула важность сотрудничества между парламентами двух государств. Эстония также может поделиться опытом с Грузией, передала в понедельник пресс-служба Рийгикогу.

«Грузия смогла провести реформы, необходимые для получения безвизового режима с ЕС, несмотря на сложную ситуацию в сфере безопасности и продолжающуюся оккупацию территорий в Абхазии и Южной Осетии со стороны России, – сказала Пентус-Розиманнус. – Общество по-прежнему поддерживает интеграцию в ЕС и НАТО. Многие хотят достичь качества жизни уровня западных стран».

По ее словам, реформы предстоит провести во многих сферах. В качестве примера она отметила, что помимо начатой в этом году реформы в оборонном секторе и налогообложении, стране предстоит провести обширную реформу образования. «Более конкурентоспособное образование станет двигателем экономики в 10-15-летней перспективе», – сказала Пентус-Розиманнус.

По ее словам, разъяснение необходимости реформ как населению, так и правительству и членам парламента – особенно крупная часть работы. «Члены парламента, судя по всему, нуждаются в помощи и консультациях. Многие из них были избраны в первый раз, – сказала она. – Инициативность и желание реально что-то менять при этом действительно большие. У Эстонии в этих областях довольно богатый опыт, которым она могла бы поделиться с Грузией».

По ее словам, помимо общей напряженной обстановки в сфере безопасности, наиболее острые проблемы в обществе Грузии связаны с экономикой, социальной сферой и окружающей средой. «Уровень безработицы высокий, доходы низкие. В то же время, в обществе распространено мнение, что вместо того, чтобы заниматься предпринимательством и идти на риск, лучше и безопаснее работать в публичном секторе, – сказала Пентус-Розиманнус. – Но по мнению гражданских объединений, критически смотрящих на ситуацию, размер и общая прозрачность публичного сектора – одна из наиболее серьезных проблем».

Пентус-Розиманнус также представила членам комиссии по окружающей среде парламента Грузии опыт Эстонии в вопросах охраны природы и повышения информированности населения о необходимости защиты окружающей среды. По ее словам, поиск решений для существующих проблем в экологии – также важная тема для избранного прошлой осенью парламента Грузии. «Например, серьезную проблему представляют огромное количество машин, загрязнение городского воздуха в связи с хаотичным городским планированием и дорожным движением. Это, безусловно, отрицательно сказывается и на экономике, поскольку инвестировать в загрязненную окружающую среду или создавать там рабочие места – непривлекательно», – сказала Пентус-Розиманнус.

Основной темой на ближайшие месяцы станет новый проект Конституции, готовящийся в парламенте Грузии. Скорее всего, среди прочего он существенно изменит и местную систему выборов. «Согласно первоначальному законопроекту, роль парламента в Грузии в дальнейшем станет больше, но общественные дебаты только начались и, надеюсь, будут весьма оживленными», – сказала Пентус-Розиманнус.