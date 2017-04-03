Госконтроль выявил недостатки в нынешней модели финансирования местных самоуправлений

Местные самоуправления имеют мало возможностей повлиять на свои доходы, относительно большей части - 83 процентов доходов — решения принимает государство. Хотя государство распределяет местным самоуправлениям деньги на единых основаниях, в реальности по самоуправлениям распределяются средства не поровну, говорится в отчете.

Согласно принципу распределения денег, в 17 процентах, то есть в 37 самоуправлениях у жителей основные доходы выше среднего, а у основной части самоуправлений, то есть в 176 самоуправлениях основной доход жителей ниже среднего. А расходы на одного жителя в тех самоуправлениях, где основной доход на жителя выше, почти на одну пятую выше среднего, чем в остальных самоуправлениях.

Как отмечается в рапорте, если сохранять нынешнюю модель финансирования самоуправлений, то разница в возможностях самоуправлений могу привести к неравенству после проведения административной реформы.