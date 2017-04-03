У МИД нет данных о пострадавших в петербургском метро гражданах Эстонии

"По состоянию на текущий момент Министерство иностранных дел не получало от официальных властей России сообщений о том, что кто-то из граждан Эстонии пострадал в понедельник при взрывах в петербургском метро", - сообщил пресс-секретарь МИД.

Министерство иностранных дел рекомендует находящимся в Петербурге эстонцам избегать места происшествия, следить за распоряжениями местных официальных властей и связаться со своими близкими в Эстонии.

Во второй половине дня в понедельник в метро в Петербурге взорвалось неизвестное взрывное устройство, по предварительным данным погибли 10 и пострадали около 50 человек.

Все метро в Петербурге закрыто на неопределенное время.

По данным МИД, в Петербурге сейчас находятся около 200 граждан Эстонии.