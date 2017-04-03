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Пользователи соцсетей сообщили о завышении цен такси после взрыва в Петербурге

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: STRINGER/REUTERS

Пользователи Twitter пожаловались на то, что таксисты втрое повысили цены после взрыва в метро Санкт-Петербурга, пишет "Интерфакс".

После взрыва в метро Санкт-Петербурга в соцсетях стали появляться сообщения от пользователей, в которых говорится, что таксисты повысили цены в два-три раза после ЧП.

Между тем, пресс-службы компаний такси и прочих транспортных сервисов сообщают в понедельник, что готовы оказывать бесплатные услуги пострадавшим в метро.

ГУП "Пассажиравтотранс" запустило бесплатные автобусы, которые дублируют маршруты закрытой после взрывов подземки Петербурга.

"Пассажиравтотранс запустил бесплатные автобусы, схема движения которых дублирует маршруты метрополитена", - сообщили "Интерфаксу" представитель предприятия.

Как написал пресс-секретарь губернатора Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов в Twitter, в течение понедельника весь наземный городской транспорт будет работать бесплатно.

Как сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет, около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, есть погибшие и раненые.

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