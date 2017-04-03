Вадим Штепа: взрывы в метро не остановят протесты

«Взрывы везде случаются, – комментирует Вадим Штепа, – и в России, и в Европе, по очень разным причинам. Да, может быть, это такой способ отвлечения внимания от протестов, исключать это нельзя. Но только внимание уже не отвлечь. Взрывы в питерском метро – трагическое событие, но, скажем, на людей, которые протестуют в Новосибирске, питерские взрывы почти не влияют. Все равно народ России протестует против коррупции».